Elena Cerasa, nata nel 1998 a Pisa, ha iniziato la sua formazione presso la scuola di danza

Dalla scuola di danza "Elsa Ghezzi" di Pisa alla "Martha Graham School" di New York. Protagonista di questa storia è la pisana Elena Cerasa, classe 1998, che nell’agosto 2024 si è trasferita nella Grande Mela per inseguire il suo sogno: diventare una ballerina professionista. A che età ha iniziato a ballare? "A tre anni. Mi sono formata alla scuola di danza Ghezzi, studiando soprattutto classico, e ho lavorato in una compagnia di danza contemporanea a Firenze". Com’è arrivata a New York? "Durante una vacanza a New York con la mia famiglia ne ho approfittato per esplorare le opportunità che potevo avere lì nel mondo della danza. Ho fatto un’audizione per la Ailey School e mi hanno presa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elena, la stella che danza. Sogno da Pisa a Broadway

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