dalla gelateria a quattro ristoranti una storia italiana a new york

Una storia italiana a New York che sorprende. Un giovane chef italiano, con studi in Bocconi, apre una gelateria e poi quattro ristoranti in città. Ha deciso di seguire la passione per il cibo e il vino, trasformando il suo sogno in realtà. Ora, i locali sono tra i preferiti dei residenti e dei turisti, che scoprono un pezzo di Italia nel cuore di Manhattan.

«Il mondo dei ristoranti e del vino soprattutto mi sono sempre piaciuti, anche se ho fatto università e master in Bocconi. La finanza è stato per anni il mio lavoro, ma poi ho deciso di cambiare vita». Alessandro Trezza parla a Linkiesta Gastronomika dal ponte di comando di Have & Meyer, natural wine bar and italian restaurant a Williamsburg, il quartiere di Brooklyn una volta eccentrico e oggi super gentrificato, ma rimasto cozy, accogliente. «Sono arrivato a New York nel 2012 per aprire la gelateria che a Seregno era della famiglia di mia moglie Monia Solighetto. La finanza mi aveva stufato. E aprire qui una gelateria veramente artigianale dedicata alla materia prima, non con i preparati congelati che arrivano dall’Italia, come hanno fatto e fanno ancora alcuni grandi nomi, è stata una sfida vincente». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

