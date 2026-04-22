Il commento di un ex membro di spicco della politica italiana si concentra sulla posizione della presidente del Consiglio, sottolineando che, a suo avviso, sia rimasta sospesa tra diverse influenze e orientamenti. Egli ha aggiunto che, fino a poco tempo fa, la leader governativa sembrava appartenere a un certo ambito culturale, ma ora si trova in una fase di incertezza. Le sue parole riflettono un giudizio sulla sua attuale collocazione politica.

“Non ho capito bene se la presidente Meloni sia uscita dalla cultura “Maga” oppure no. Perché fino a qualche giorno fa era lì. Effettivamente siamo in una situazione internazionale che non abbiamo mai conosciuto perché il disordine di cui sono portatori sia Usa sia Russia ha sconvolto i parametri delle relazioni internazionali. Il vero problema è che l’Italia ha trascurato quello che doveva essere il suo fondamentale legame e cioè l’unità dell’Europa. Con l’illusione che Meloni potesse essere il collegamento tra Trump e l’Europa per poi ritrovarsi sospesa nel nulla”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema a margine della presentazione del numero 12026 della rivista “Italianieuropei” alla Camera.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - D’Alema: “Meloni sospesa nel nulla dopo l’illusione di essere ponte Trump-Europa”

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