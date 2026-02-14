La missione di Meloni in Africa | Vogliamo essere un ponte tra voi e l’Europa

Giorgia Meloni ha visitato l’Africa per rafforzare i legami tra Italia e continente, portando con sé l’obiettivo di favorire scambi commerciali e investimenti. Durante il suo viaggio, ha incontrato leader locali e ha sottolineato l’importanza di creare un ponte tra l’Africa e l’Europa, puntando sulla cooperazione. Meloni ha anche visitato un progetto di sviluppo nelle aree rurali, dimostrando attenzione alle esigenze delle comunità locali.

«Ho l'onore di guidare una nazione che ha nel suo dna caratteristiche che storicamente la rendono un partner rispettato: la propensione al dialogo, la capacità di discussione, il rispetto per gli altri prima di ogni cosa». Giorgia Meloni è intervenuta così all'assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana, ad Addis Abeba, in Etiopia. Come già avvenuto lo scorso anno, la premier ha preferito il vertice africano alla Conferenza di Monaco, dove questo weekend sono attesi quasi tutti i leader europei e una cospicua delegazione americana. «L'Italia e l'Europa – ha scandito Meloni nel suo intervento – non possono pensare al futuro senza prendere l'Africa nella giusta considerazione, perché il nostro futuro dipende dal vostro.