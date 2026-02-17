Meloni la missione per il Wall Street Journal | Convincere Trump e l’Europa a essere amici

Giorgia Meloni ha dichiarato al Wall Street Journal che vuole riavvicinare Trump e l’Europa, dopo anni di tensioni tra gli Stati Uniti e i paesi europei. La premier italiana ha spiegato che il suo obiettivo è convincere sia l’ex presidente americano sia i leader europei a lavorare insieme più strettamente. Meloni ha anche incontrato alcuni rappresentanti del settore economico per discutere di come rafforzare i legami transatlantici.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump hanno perso la fiducia in tutta Europa, ma il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni resta fedele all'America. Meloni sta facendo tutto il possibile per mantenere vive le travagliate relazioni transatlantiche. Lo scrive il Wall Street Journal che sottolinea come la premier abbia "resistito.