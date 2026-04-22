Nel corso dell’autunno 2026, una società di mobili di Benevento, sotto la guida di un imprenditore, stanzierà un finanziamento per una campagna di scavi archeologici in Egitto dedicata al Tempio del Sole. La società, nota per il suo supporto a iniziative culturali, ha annunciato il contributo economico che consentirà di proseguire le ricerche sul sito archeologico. L’intervento si inserisce in un progetto internazionale di tutela e valorizzazione dei beni storici.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’autunno 2026, la G8 Mobili di Benevento, guidata dal Cav. Vincenzo Mucci, sosterrà con un contributo economico una nuova campagna di scavi in Egitto sul Tempio del Sole. Il progetto, condotto dalle Università L’Orientale di Napoli e di Torino, mira a svelare i legami storici tra il culto solare egizio e il Tempio di Iside di Benevento, valorizzando un ponte culturale millenario. Sotto la guida dei professori Rosanna Pirelli e Massimiliano Nuzzolo, la ricerca analizzerà l’evoluzione del culto solare dalla civiltà faraonica fino all’età romana, identificando nel santuario beneventano di Domiziano un punto d’arrivo fondamentale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dal Sannio all’Egitto: G8 Mobili finanzia il progetto sul Tempio del Sole

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