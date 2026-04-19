Dal Tempio Perduto del Dio Sole a Benevento Nuovi orizzonti per riscrivere la storia di Faraoni e Imperatori

Nella cornice di Palazzo Du Mesnil, l’Università di Napoli ha presentato i risultati di uno scavo archeologico presso il sito noto come il “Tempio Perduto del Dio Sole” a Benevento. La scoperta riguarda reperti e strutture risalenti a un’epoca antica e contribuisce alla comprensione della presenza di figure di faraoni e imperatori nell’area. Lo studio si inserisce nel quadro di ricerche più ampie sulla storia e l’evoluzione del sito nel tempo.

di Fiorella Franchini Presso la prestigiosa cornice di Palazzo Du Mesnil, l’Università di Napoli “L’Orientale”, in collaborazione con il Touring Club Italiano, ha ospitato un incontro di eccezionale rilievo scientifico dedicato all’evoluzione del culto solare nell’antico Egitto e alla sua sorprendente eredità in terra campana. La conferenza, introdotta dal Rettore Prof. Roberto Tottoli e dal Prof. Andrea Manzo, dal Dott. Francesco Sirano, Direttore del MANN, e dal Dott. Antonio Buonajuto, presidente del comitato scientifico del TCI, ha visto come protagonisti la Prof.ssa Rosanna Pirelli (L’Orientale) e il Prof. Massimiliano Nuzzolo (Università di Torino), direttori della missione archeologica italiana ad Abu Ghurab, sito posto sulla riva occidentale del Nilo tra Giza e Saqqara.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Riemerge dalle sabbie d’Egitto il tempio del faraone Nyuserra, missione italiana: “Parte del santuario del dio Sole”Già individuato nell’Ottocento, il monumento era sepolto sotto tre metri di sabbia del deserto e fango indurito delle piene del Nilo. Nasce Nuovi Orizzonti a Benevento, la sezione della Guardia Forestale OdvTempo di lettura: < 1 minutoUna nuova realtà territoriale che porta l’intrattenimento musicale, ricreativo, artistico e culturale all’interno delle... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il tempio circolare di un Dio perduto del Nilo torna alla luce: scoperta straordinaria; Shared Vision: Do it Better, Together!; SALOME LE CHAT at TBA - CIRCUS BRESCIA, North ? RA; Viaggio nei vicoli regno delle fate, paradiso perduto della manifattura. Il tempio circolare di un Dio perduto del Nilo torna alla luce: scoperta straordinariaScoperta a Tell el-Farma una struttura sacra dedicata a Pelusius, dio del limo. Il ritrovamento rivela un mix unico di ingegneria idraulica e culti perduti. siviaggia.it A Benevento sulle tracce del tempio perduto di Iside con il libro di Marcellino AversanoQuando i due obelischi gemelli - uno è ora in piazza Papiniano, l'altro nel Museo del Sannio - furono decifrati, Benevento scoprì che al tempo di Domiziano la sua signora era Iside. Le testimonianze ... rainews.it Milan gig recap Grazie Oriental Techno Club Tempio del Futuro Perduto for having me again — always a pleasure! 1st clip - Testing my unreleased “808 Heartbeat” again, seems like the Italians approve! Until next time! Ciao ciao! facebook