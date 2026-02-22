Riemerge dalle sabbie d’Egitto il tempio del faraone Nyuserra missione italiana | Parte del santuario del dio Sole

Il tempio del faraone Nyuserra è stato riscoperto in Egitto grazie a una missione italiana che ha rimosso tre metri di sabbia e fango. La scoperta rivela parti del santuario dedicato al dio Sole, nascosto da secoli nel deserto. Gli archeologi hanno portato alla luce pietre antiche e frammenti di iscrizioni, confermando l’importanza storica del sito. La scoperta apre nuove prospettive sulla civiltà dell’antico Egitto.