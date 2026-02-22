Riemerge dalle sabbie d’Egitto il tempio del faraone Nyuserra missione italiana | Parte del santuario del dio Sole
Il tempio del faraone Nyuserra è stato riscoperto in Egitto grazie a una missione italiana che ha rimosso tre metri di sabbia e fango. La scoperta rivela parti del santuario dedicato al dio Sole, nascosto da secoli nel deserto. Gli archeologi hanno portato alla luce pietre antiche e frammenti di iscrizioni, confermando l’importanza storica del sito. La scoperta apre nuove prospettive sulla civiltà dell’antico Egitto.
Già individuato nell’Ottocento, il monumento era sepolto sotto tre metri di sabbia del deserto e fango indurito delle piene del Nilo. Scavati finora mille metri quadrati da due egittologi napoletani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
