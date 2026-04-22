Dopo 166 giorni di avventure e sfide, il ventottenne umbro Lorenzo Barone ha raggiunto la vetta del Nevado Ojos del Salado, il vulcano più alto del mondo situato nelle Ande. La spedizione ha attraversato territori come il Sahara e le altitudini delle Ande, mettendo alla prova la resistenza e le capacità dell’esploratore in ambienti estremi. La salita rappresenta il risultato di mesi di preparazione e di un percorso impegnativo tra paesaggi desertici e ghiacciati.

Il ventottenne umbro Lorenzo Barone ha concluso una spedizione estrema durata 166 giorni, culminata con la conquista del Nevado Ojos del Salado, il vulcano che si staglia come la vetta più alta del mondo e la seconda cima delle Americhe. Il viaggio, iniziato tra le sabbie del Sahara, ha l’esploratore attraversare quattro ecosistemi differenti, collegando la polvere africana alla catena montuosa andina attraverso un percorso che ha integrato bicicletta, canoa, cammino a piedi e navigazione a remi. Dalle dune della depressione di Bodélé all’isolamento oceanico. L’impresa è stata concepita seguendo un movimento invisibile ma tangibile: il trasporto della polvere del Sahara verso l’America Latina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal Sahara alle Ande: l’impresa folle di Lorenzo Barone in 166 giorni

Notizie correlate

“L’oceano è passato sopra di me”: l’impresa solitaria di Lorenzo Barone, 37 giorni a remi nell’AtlanticoLorenzo Barone, 28enne umbro, ha completato la traversata dell'Oceano Atlantico su una barca a remi dalla Mauritania alla Guyana francese.

“L’oceano è passato sopra di me”: l’impresa solitaria di Lorenzo Barone, 37 giorni a remi nell’AtlanticoLorenzo Barone, 28enne umbro, ha completato la traversata dell'Oceano Atlantico su una barca a remi dalla Mauritania alla Guyana francese.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: ''Sono a 6.893 metri. Ora si torna a casa''. A remi, in bici e di corsa: prima il Sahara, poi l'Atlantico e la Foresta Amazzonica e ora le Ande. Lorenzo Barone ce l'ha fatta; È finita, Barone torna a casa: traguardo a 7mila metri sulla seconda vetta delle Americhe -; Perché la pioggia ha sporcato così tanto le auto a Milano (c’entra il Sahara); Meteo: Vortice mediterraneo, arriva la 'pioggia sporca'. Cieli gialli e sabbia dal Sahara, il punto di Brescia.

MAURITANIA – SPEDIZIONE NEL SAHARA Iron Train incluso Uno dei viaggi più estremi e iconici al mondo. Nel cuore del Sahara mauritano, tra dune infinite, città carovaniere e paesaggi fuori dal tempo, vivremo un’esperienza unica: salire a bordo dell’ - facebook.com facebook