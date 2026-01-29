L’oceano è passato sopra di me | l’impresa solitaria di Lorenzo Barone 37 giorni a remi nell’Atlantico

Lorenzo Barone ha attraversato l’Atlantico da solo, remando per 37 giorni. Partito dalla Mauritania, ha raggiunto la Guyana francese dopo un’impresa che pochi osano tentare. La sua avventura, fatta di fatica e determinazione, si è conclusa con il suo arrivo, dimostrando che la voglia di sfidare l’oceano non si ferma davanti a nulla.

Lorenzo Barone, 28enne umbro, ha completato la traversata dell'Oceano Atlantico su una barca a remi dalla Mauritania alla Guyana francese. A Fanpage.it racconta la sua straordinaria avventura, in attesa di rimettersi in viaggio, in bici e canoa, verso l'estremo sud del Cile.

