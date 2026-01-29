L’oceano è passato sopra di me | l’impresa solitaria di Lorenzo Barone 37 giorni a remi nell’Atlantico

Dopo 37 giorni in mare, Lorenzo Barone ha finalmente toccato terra in Guyana francese. Il giovane umbro, 28 anni, ha attraversato l’Atlantico a remi, partendo dalla Mauritania. La sua impresa, fatta in solitaria, si è conclusa ieri, portando a termine una delle sfide più dure in mare aperto.

