Dal Quirinale al Vaticano | il tecnico dell’Abruzzo onorato dal Presidente

Un professionista della sanità abruzzese è stato riconosciuto dal Presidente della Repubblica durante un evento ufficiale, dopo aver contribuito ai successi ottenuti ai Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. La sua figura è stata celebrata nelle occasioni che hanno coinvolto il Quirinale e il Vaticano, portando il nome della regione in ambiti istituzionali di rilievo. L’onorificenza è arrivata in riconoscimento delle sue attività nel settore sanitario.

L’eccellenza della sanità abruzzese ha raggiunto le più alte sfere istituzionali del Paese, portando il nome di un professionista locale nel cuore delle celebrazioni per i successi ottenuti ai Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Lo scorso 8 aprile, all’interno del Salone dei Corazzieri, Paolo Di Pietro è stato accolto dal Presidente della Sergio Mattarella insieme alla delegazione azzurra, in un momento che ha voluto onorare non solo gli atleti, ma anche l’intero corpo tecnico che ha permesso la conquista di tre medaglie d’oro durante la competizione. Il riconoscimento al tecnico dello snowboard paralimpico non rappresenta solo un traguardo sportivo, ma un ponte diretto tra il mondo dell’alta prestazione e la realtà operativa della medicina riabilitativa territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal Quirinale al Vaticano: il tecnico dell’Abruzzo onorato dal Presidente Notizie correlate Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia la visita al Quirinale dal presidente Mattarella(LaPresse) Il direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti, ha annunciato una notizia storica: per la prima volta in 76 edizioni, i... Sanremo, Conti al Quirinale da Mattarella: "Dal presidente parole straordinarie sulla musica"Home > Spettacoli > Musica > Sanremo, Conti al Quirinale da Mattarella: "Dal presidente parole straordinarie sulla musica" “E’ stato un momento per... Altri aggiornamenti Temi più discussi: L’irritazione del Quirinale, la soluzione tocca al governo; SportAbilia: appuntamento venerdì 17 aprile; Alta attenzione del Colle sul premio per i rimpatri. Mantovano al Quirinale. Spunta emendamento; Quirinale: da Mattarella il presidente del Kenya, Arap Ruto. In vendita a due passi dal Quirinale il palazzo dove ha vissuto Karol Wojtyla. Ecco quanto costaLa storia del palazzo, così come si legge sul portale dedicato, a?onda le radici nei primi anni del 1600, quando i padri Carmelitani Scalzi di Spagna acquistarono alcuni edi?ci sull’attuale via del ... romatoday.it Via Napolitano dal Quirinale. Da reggia a museo. La sfidaTorna in primo piano il dibattito sulla destinazione del palazzo simbolo della Repubblica. Dall’archeologo Andrea Carandini, prende spunto un libro di Beppe Sangiorgi segretario dell’istituto Sturzo ... affaritaliani.it Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale una delegazione dei Presidenti degli Enti di Ricerca, guidata dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e dal Presidente della Consulta dei Presidenti degli Enti di - facebook.com facebook Giorgia Meloni frastornata sembra caduta dal pero quando le chiedono del decreto sicurezza "pasticcio Stiamo raccogliendo rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati, ma norma di buon senso" Mattarella vi ha sfanculato però sono 'rilievi tecnici' #Meloni #d x.com