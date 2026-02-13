Carlo Conti ha visitato il Quirinale e ha incontrato il presidente Mattarella, che ha parlato con passione della musica durante il loro colloquio. Conti ha raccontato di essersi emozionato nel sentire le parole di Mattarella, definendole “straordinarie”. Il conduttore televisivo ha spiegato che l’intera giornata è stata speciale, perché ha ascoltato il presidente elogiare il valore della musica nella vita quotidiana.

“E’ stato un momento per me emozionante, per tutti noi. Il presidente è stato meraviglioso, ha detto delle parole straordinarie nei confronti della musica e io che non mi emoziono mai, mi sono emozionato”. Così Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella insieme alla Co-conduttrice Laura Pausini e i partecipanti alla 76° edizione del Festival. “Abbiamo parlato di sport, ho fatto l’esempio di come Sanremo è un po’ le Olimpiadi della musica italiana”, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo, Conti al Quirinale da Mattarella: "Dal presidente parole straordinarie sulla musica"

Sergio Mattarella ha incontrato Carlo Conti e i 30 Big al Quirinale, in una storica prima.

Carlo Conti annuncia che per la prima volta in 76 edizioni il Festival di Sanremo sarà ricevuto al Quirinale dal Presidente Mattarella.

Argomenti discussi: Sanremo: Conti, Pausini e i big saranno ricevuti da Mattarella al Quirinale il 13 febbraio; Sanremo 2026, da Mattarella Carlo Conti, Pausini e i Big di Sanremo; I Big di Sanremo per la prima volta al Quirinale: l'annuncio di Carlo Conti; Sanremo, Carlo Conti: Io, Pausini e i Big al Quirinale il 13 febbraio.

Sanremo, Conti e i big al Quirinale: Pausini in rosa (8), Ditonellapiaga col completo della nonna (9), J-Ax fuori luogo (2). Le pagelle lookÈ il grande giorno di Sanremo al Quirinale, dove per la prima volta nella storia del Festival, il cast viene ricevuto dal presidente della ... msn.com

Sanremo 2026: il cast ricevuto al Quirinale. Le parole di Mattarella e l'emozione di Carlo ContiIncontro storico al Quirinale tra Sergio Mattarella e i Big di Sanremo 2026. Dal discorso del Presidente al coro dei cantanti, ecco cos'è successo. cosmopolitan.com

#Conti, #Pausini e i #Big di #Sanremo da #Mattarella. Per la prima volta, il #Festival entra al #Quirinale, suggellando il legame tra cultura popolare e istituzioni - facebook.com facebook

SANREMO | Mattarella: 'Sanremo patrimonio italiano'. L'incontro al Quirinale con Carlo Conti, Laura Pausini e i cantanti in gara al Festival. #ANSA x.com