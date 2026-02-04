sanremo 2026 carlo conti annuncia la visita al quirinale dal presidente mattarella

Carlo Conti annuncia che per la prima volta in 76 edizioni il Festival di Sanremo sarà ricevuto al Quirinale dal Presidente Mattarella. Il direttore artistico ha spiegato che questa visita rappresenta un momento speciale, che segna una novità importante per la manifestazione. La notizia ha già fatto discutere tra gli organizzatori e gli appassionati, che vedono in questa occasione un riconoscimento ufficiale per il Festival. La visita al Quirinale è prevista nei prossimi giorni, ma ancora non si conoscono i dettagli dell’agenda del presidente.

(LaPresse) Il direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti, ha annunciato una notizia storica: per la prima volta in 76 edizioni, i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica. L’appuntamento è fissato per venerdì 13 febbraio al Quirinale, dove Conti, Laura Pausini e i cantanti dei Big in gara incontreranno il presidente Sergio Mattarella. Conti ha definito l’evento “una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione”, sottolineando l’importanza del riconoscimento istituzionale per la manifestazione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Questa mattina Carlo Conti ha annunciato che per la prima volta in 76 anni il Festival di Sanremo vedrà protagonisti e Presidente Mattarella incontrarsi di persona.

