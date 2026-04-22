Dal Paris Saint-Germain alla Juve c’è la conferma in diretta

In vista della prossima stagione, la Juventus sta portando avanti alcune manovre di mercato. Tra le novità più recenti, ci sono conferme che riguardano anche il Paris Saint-Germain. La situazione si sviluppa con aggiornamenti in tempo reale, lasciando intuire che le trattative siano in corso e che ci siano novità imminenti. La squadra sta valutando diverse opzioni per rinforzare il roster e migliorare la rosa.

Grandi manovre di mercato in casa Juventus in vista della prossima stagione: ecco l’ultimissima idea. Domenica sera, la Juventus farà visita al Milan nel big match della 34esima giornata di Serie A: con una vittoria, i bianconeri raggiungerebbero proprio la squadra allenata da Max Allegri a 66 punti in una volata salvezza che si preannuncia davvero scoppiettante e aperta a qualsiasi tipo di epilogo. Comolli (AnsaFoto) – Calciomercato.it Juve sempre molto attenta anche alle dinamiche di calciomercato in vista del prossimo anno e pronta a sfruttare qualsiasi tipo di occasione. Una di queste potrebbe arrivare dalla Francia come confermato dall’ex difensore francese di Bordeaux e Siviglia, Benoit Tremoulinas, a “L’Equipe TV”: “ Vedo Chevalier in un club come la Juventus.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dal Paris Saint-Germain alla Juve, c’è la conferma in diretta Je m’y attendais PAS #football #pogba #ligue1 #juventus #psg #asmonaco #maillot #equipedefrance Notizie correlate Chelsea-Paris Saint-Germain: formazioni, statistiche e anteprima2026-03-16 20:31:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Chelsea sa di non avere margine di errore. Liverpool-Paris Saint Germain (Champions League, 14-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Si parte dal 2 a 0 del Parco dei PrincipiSi riparte dal 2 a 0 della gara d’andata in favore del Paris Saint Germain, che ha un piede e mezzo in semifinale mentre il Liverpool è chiamato alla... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Arne Slot press conference: Liverpool 0-2 Paris Saint-Germain; Champions League: Liverpool-Psg 0-2, i parigini volano in semifinale; Liverpool-Psg oggi, quarti Champions League. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Paris Saint-Germain-Lione 1-2: Endrick e Moreira sorprendono la capolista di Ligue 1. PARIS SAINT-GERMAINTutte le notizie su paris saint-germain aggiornate dal Corriere dello Sport. Segui paris saint-germain in tempo reale ... corrieredellosport.it Ajax, colpo in prospettiva: dal Paris Saint-Germain arriva il classe 2008 GarnierIl nome di Romeo Garnier potrebbe non essere ancora noto al grande pubblico, ma in casa Paris Saint-Germain era considerato uno dei prospetti più promettenti del vivaio. L’attaccante classe 2008, però ... tuttomercatoweb.com Khvicha Kvaratskhelia è arrivato al Paris Saint Germain a gennaio 2025 dal Napoli, per settanta milioni più bonus. L'attaccante georgiano si trova benissimo in terra francese, ma per una questione di ambizioni potrebbe anche pensare di cambiare aria già - facebook.com facebook La #Juve continua a essere attiva sul fronte #KoloMuani. È uno degli attaccanti nella lista della dirigenza. Può andare via dal #Psg per 30mln €. x.com