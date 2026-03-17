Chelsea-Paris Saint-Germain | formazioni statistiche e anteprima

Il Chelsea e il Paris Saint-Germain si preparano a sfidarsi in una partita importante, con le formazioni ufficiali già annunciate e le statistiche disponibili. La gara si svolge nel contesto della stagione 2026 e rappresenta un appuntamento rilevante per entrambe le squadre. La notizia è stata diffusa recentemente da un sito specializzato, evidenziando che il Chelsea si rende conto di non poter permettersi errori durante l'incontro.

2026-03-16 20:31:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Chelsea sa di non avere margine di errore. Il Chelsea accoglie i detentori della Champions League, il Paris Saint-Germain, allo Stamford Bridge sapendo che dovranno produrre un’incredibile inversione di tendenza per passare ai quarti di finale. I Blues sono in vantaggio per 5-2 dall’andata degli ottavi di finale al Parco dei Principi, con Khvicha Kvaratskhelia che segna all’86’ e al 94? dando al PSG un probabile vantaggio decisivo dopo un’andata frenetica. C’è stata più frustrazione per il Chelsea che ha fatto seguito alla sconfitta di Parigi con una sconfitta per 1-0 in Premier League in casa contro il Newcastle United, con il gol decisivo arrivato quando Liam Rosenior ha visto la difesa della sua squadra divisa troppo facilmente da una palla al centro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Chelsea-Paris Saint-Germain: formazioni, statistiche e anteprima Articoli correlati Paris Saint Germain-Chelsea (Champions League, 11-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiSconfitto dal Monaco in casa in una sorta di rivincita dopo averli eliminati nei playoff di Champions League, il Paris Saint Germain di Luis Enrique... Altri aggiornamenti su Chelsea Paris Saint Germain formazioni... Temi più discussi: PSG-Chelsea, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streaming; Dove vedere Chelsea-PSG in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Dove vedere Chelsea-PSG in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Anteprima Chelsea - Paris Saint-Germain, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori. Anteprima Chelsea - Paris Saint-Germain, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatoriTutto quello che devi sapere sulla gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Chelsea e Paris. it.uefa.com Dove vedere Chelsea-PSG in tv e streaming: canale, orario, formazioniLe informazioni su Chelsea-Paris Saint-Germain, ritorno degli ottavi di Champions League: formazioni e come seguire il match. msn.com Nel match tra Paris Saint-Germain e Chelsea regnava un grande equilibrio, finché Khvicha Kvaratskhelia non è entrato dalla panchina cambiando completamente l’inerzia della partita. L’ex attaccante del Napoli ha inciso subito con giocate da fuoriclasse, dim - facebook.com facebook Il Lens perde per la 2ª volta nelle ultime 4 partite di Ligue 1 e spreca l'occasione di sorpassare, almeno momentaneamente, il Paris Saint-Germain in testa alla classifica: non basta il gol di Édouard, il Lorient vince con le reti di Dieng e Tosin Il Psg, che quest x.com