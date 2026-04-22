L’incredibile parabola del Leicester | dal titolo alla Serie C in dieci anni

Dieci anni fa, il Leicester concludeva la sua avventura in Premier League, dopo aver vinto il campionato nella stagione 2015-2016. Da allora, la squadra ha affrontato un rapido declino, finendo in Serie C. Durante questo periodo, ha cambiato diversi allenatori e ha vissuto oscillazioni di risultati che hanno portato alla retrocessione e alla ricostruzione del club. La vicenda rappresenta un esempio di come le sorti di una squadra possano cambiare drasticamente nel giro di pochi anni.

Dieci anni fa esatti (2 maggio 2016) il Leicester scriveva l’ultimo capitolo di una delle storie più incredibile del calcio moderno: campione della Premier League con in panchina Claudio Ranieri e in campo un manipolo di talenti, altrimenti non avrebbe vinto, ma anche di outsider rispetto alle grandi potenze del football inglese. Dieci anni dopo il Leicester vive il momento più basso della sua storia, retrocesso in League One che rappresenta la terza divisione, la nostra Serie C. Una caduta verticale inarrestabile. La retrocessione è arrivata addirittura con due giornate d’anticipo sulla fine della Championship, in coda all’ennesima stagione fallimentare di un club che non è stato capace di dare continuità alla straordinaria impresa del 2016 e che, piano piano, colpito duro anche dalla malasorte, ha perso posizioni e appeal.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - L’incredibile parabola del Leicester: dal titolo alla Serie C in dieci anni Notizie correlate Il Leicester dieci anni fa vinceva la Premier League, adesso lotta per non retrocedere in 3ª serieIl Leicester dieci anni fa scriveva una delle pagine più belle del calcio mondiale, adesso si trova invischiato nella lotta per non retrocedere nella... Colleferro. Presentato alla Biblioteca “R. Morandi” il libro di Gaspare Dori dal titolo “Il volo del colibrì e altri racconti dell’incredibile”COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Ci sono nuove “Conversazioni con gli Autori” nella Biblioteca “R. Contenuti di approfondimento Si parla di: Leicester, che disastro! Dalla vittoria della Premier al rischio retrocessione in Serie C: la parabola discendente delle Foxes. L’incredibile parabola del Leicester: dal titolo alla Serie C in dieci anniLa favola della provinciale capace di battere le big della Premier League nel 2016 non esiste più: retrocessa in League One dopo un declino veloce e inarrestabile. E il presidente ha chiesto scusa ai ... panorama.it Dal sogno al crollo in 10 anni: la parabola del Leicester, retrocesso in League OneDieci anni fa, il Leicester City era riuscito in una delle imprese più incredibili nella storia dello sport: vincere la Premier League da outsider. tuttomercatoweb.com