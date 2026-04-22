Dal Mimit attestato di eccellenza al Consorzio Albergatori di Carovigno

Sabato scorso, nel Castello Dentice di Frasso di Carovigno, si è svolta la seconda giornata nazionale dedicata al patrimonio produttivo italiano. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori del settore, con l’obiettivo di promuovere il valore delle produzioni locali e di creare nuove opportunità di lavoro per i giovani. Durante l’iniziativa, è stato consegnato un attestato di eccellenza al Mimit e si è discusso di strategie per sostenere il settore turistico e produttivo.