Dal Mimit attestato di eccellenza al Consorzio Albergatori di Carovigno
Sabato scorso, nel Castello Dentice di Frasso di Carovigno, si è svolta la seconda giornata nazionale dedicata al patrimonio produttivo italiano. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori del settore, con l’obiettivo di promuovere il valore delle produzioni locali e di creare nuove opportunità di lavoro per i giovani. Durante l’iniziativa, è stato consegnato un attestato di eccellenza al Mimit e si è discusso di strategie per sostenere il settore turistico e produttivo.
CAROVIGNO - Nella splendida cornice del Castello Dentice di Frasso, si è tenuta sabato scorso la seconda giornata nazionale dedicata al patrimonio produttivo italiano, finalizzata a consolidare la valorizzazione del saper fare italiano e a favorire nuove prospettive occupazionali per i giovani.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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