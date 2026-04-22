Dal meme alla Regione il creator di È quasi magia Giany assunto da Giani

Il creatore della pagina Instagram “È quasi magia Giany” è stato assunto dalla Regione con un contratto a tempo determinato. La notizia è stata resa nota dopo che l’ente ha comunicato l’assunzione del giovane. La sua presenza nella squadra regionale si aggiunge a una serie di iniziative volte a coinvolgere i giovani e le nuove forme di comunicazione digitale. L’assunzione è stata ufficializzata tramite un comunicato pubblico.