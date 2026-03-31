Dal misterioso furto di KitKat alla valanga di meme | da Ryanair a McDonald’s Domino’s pizza e Fox campagna di antimarketing virale

Un furto misterioso di barrette di cioccolato KitKat ha ispirato una serie di meme e commenti virali sui social media. Tra le aziende coinvolte si trovano compagnie come Ryanair, McDonald’s, Domino’s Pizza e Fox, che hanno partecipato a una campagna di (anti)marketing in modo spontaneo. Su X, il tweet di McDonald’s France ha fatto notare la presenza ancora di alcune barrette, lasciando spazio a ironie e discussioni online.

Perugia – Il colpo è diventato un meme. "Noi abbiamo ancora un po' di KitKat, non si sa mai”, il tweet su X di McDonald’s France. Sarà mica stato un aereo Ryanair a mangiarsi tutte le barrette? C’è un indizio (ironico) dell’azienda di Michael O'Leary. Il mistero del furto di cioccolato è durato una manciata di ore dalla denuncia alla soluzione del caso. Ma il colpo dei banditi dei dolci è riuscito ad accendere subito la curiosità pre pasquale di aziende e consumatori. Dall’attacco al tir alla catena virale del marketing. Intanto i fatti, per quanto sia possibile ricostruirli. Un tir che trasportava 12 tonnellate di KitKat era sparito nel nulla sulla strada che portava il carico dallo stabilimento Nestlè di San Sisto, Perugia, verso la Polonia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dal misterioso furto di KitKat alla valanga di meme: da Ryanair a McDonald’s, Domino’s pizza e Fox, campagna di (anti)marketing virale

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