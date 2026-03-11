Acqua utilizzata alla Cooperativa Il Forteto Giani risponde a FdI | Nessuna inadempienza della Regione

In consiglio regionale, si discute delle acque usate dalla Cooperativa Il Forteto dopo le rivelazioni emerse in commissione parlamentare. Giani ha risposto a FdI dichiarando che la Regione Toscana non ha commesso inadempienze riguardo a questa gestione. La questione riguarda la responsabilità delle autorità regionali in relazione alle acque impiegate dalla cooperativa.

Scontro in consiglio regionale su eventuali responsabilità della Regione Toscana sulle acque utilizzate dalla Cooperativa il Forteto dopo quanto emerso nel corso della commissione parlamentare. A un'interrogazione di Fratelli d'Italia, in merito a "gravissime irregolarità strutturali. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

