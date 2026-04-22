Dal Conservatorio di Frosinone al sacerdozio | la scelta di don Daniele Riscica tra musica e vocazione
Da un conservatorio a un percorso di fede, questa è la storia di un giovane che ha deciso di lasciare la musica per dedicarsi al sacerdozio. Otto storie diverse si intrecciano in un appuntamento che rappresenta un momento di svolta importante per chi ha scelto di cambiare direzione nella propria vita. Provenienti da background differenti, i protagonisti condividono un momento di transizione che segna il passaggio tra due ambiti così diversi.
Otto storie diverse, un unico appuntamento che segna una svolta definitiva nella vita di giovani provenienti da percorsi e provenienze differenti. Domenica prossima, nella basilica di San Pietro, Papa Leone XIV ordinerà sacerdoti per la diocesi di Roma Guglielmo Lapenna, Giorgio Larosa, Jos.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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