Dal Conservatorio di Frosinone al sacerdozio | la scelta di don Daniele Riscica tra musica e vocazione

Da un conservatorio a un percorso di fede, questa è la storia di un giovane che ha deciso di lasciare la musica per dedicarsi al sacerdozio. Otto storie diverse si intrecciano in un appuntamento che rappresenta un momento di svolta importante per chi ha scelto di cambiare direzione nella propria vita. Provenienti da background differenti, i protagonisti condividono un momento di transizione che segna il passaggio tra due ambiti così diversi.