Lascio il sacerdozio Il mio cuore è lo stesso forse più libero e vero | Don Alberto Ravagnani non è più prete Dalla vocazione allo spot di un integratore la storia

Don Alberto Ravagnani ha annunciato di aver lasciato il sacerdozio. In un video sui social, il sacerdote influencer ha spiegato che la sua decisione nasce da molte ragioni e che non è facile riassumerle. Ha detto che il suo cuore rimane lo stesso, ma ora si sente più libero e autentico. La scelta ha sorpreso molti, che lo conoscevano come figura religiosa e social media star. Ora Ravagnani si apre a una nuova vita, lontano dal ministero, senza rinunciare alla sua presenza online.

Il sacerdote influencer Don Alberto Ravagnani ha deciso di lasciare il ministero presbiterale. Lo ha reso noto lui stesso in un video pubblicato oggi 1 febbraio sui suoi profili Instagram e TikTok: “Le ragioni della mia scelta sono tante e complesse e non è certo questo lo spazio migliore per parlarne – ha sottolineato riferendosi ai due social –. Sono molto consapevole di quello che sto facendo. Ci ho pensato tanto, mi sono confrontato tanto. Ora non so esattamente cosa succederà, però sono sereno. Perché continuerò a vivere la mia missione, a vivere la mia vocazione e a fare del bene”. “Il mio cuore rimane lo stesso” – Niente più colletto, amministrazione di sacramenti o celebrazioni eucaristiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Don Ravagnani, il prete influencer con 200mila follower, lascia il sacerdozio.

Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio.

"Carissimi, è doveroso condividere con voi che don Alberto Ravagnani ha comunicato all'arcivescovo la decisione di sospendere il ministero presbiterale. Con oggi non svolge più il compito di vicario parrocchiale e di collaboratore della pastorale giovanile di - facebook.com facebook

