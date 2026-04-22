Tra il Baltico e il Mediterraneo, il legame tra Italia e Polonia si manifesta attraverso un accordo che coinvolge aspetti politici ed economici. Le intese stabilite riguardano collaborazioni bilaterali e progetti comuni, con particolare attenzione ai settori industriale e commerciale. La firma di questo accordo si inserisce in un quadro più ampio di relazioni tra i due paesi, che si estende anche all’interno dell’Unione Europea.

Che cosa c’è alla voce politica ed economia fra il Baltico e il Mediterraneo? Due Paesi come Italia e Polonia come possono dar vita a interlocuzioni che siano armoniche e non sporadiche, anche in chiave Ue e Nato? Il memorandum d’intesa siglato oggi a Roma nel contesto del Forum strategico co-presieduto dai ministri degli Esteri Antonio Tajani e Radoslaw Sikorski è la risposta ad entrambi i quesiti, nella consapevolezza che si lavorerà su un paniere di temi in comune, tutti di altissimo livello, come politica di sicurezza, industria della difesa, sviluppo della difesa europea in complementarietà con la Nato, politica spaziale, Nato e Onu. Il Forum strategico Italia- Polonia che si è svolto oggi a Roma ha dato profondità a queste riflessioni.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dal Baltico al Mediterraneo (passando per l’Ue). Tutto sull’accordo tra Italia e Polonia

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