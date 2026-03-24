L’Unione europea e l’Australia hanno concluso un accordo commerciale che rimuoverà i dazi su diverse materie prime e prodotti finiti che il blocco e il Paese commerciano. L’accordo, però, prevede anche che i produttori australiani possano usare nomi di prodotti europei per cibo e vini locali. Tra questi c’è anche il Prosecco. L'accordo commerciale tra Australia e Unione europea La questione del Prosecco Gli altri nomi europei di prodotti australiani L’accordo commerciale tra Australia e Unione europea Il testo dell’accordo commerciale prevede che Ue e Australia abbassino molti dazi che limitano il commercio tra il Paese oceanico e il blocco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Prosecco in Australia, l'accordo UE di Von der Leyen gela l'Italia sull'utilizzo del nome

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