Mediterraneo e Indo-Pacifico sono ufficialmente connessi L’Accordo Ue-India letto da Terzi e Shenoy

L’Unione europea e l’India hanno ufficialmente firmato un accordo che collega il Mediterraneo all’Indo-Pacifico. Dopo più di vent’anni di trattative, le due parti hanno raggiunto un’intesa che crea la più grande area di libero scambio al mondo tra la seconda e la quarta economia globale. La firma dell’accordo segna un passo importante per entrambe le regioni, che ora puntano a rafforzare i legami economici e commerciali. Terzi e Shenoy hanno letto la notizia in diretta, confermando che si apre una nuova fase nei rapporti tra l’Europa e

L'Unione europea e l'India hanno annunciato la conclusione di oltre due decenni di negoziati che hanno portato alla creazione della più grande area di libero scambio al mondo tra la seconda e la quarta economia globale. L'accordo di libero scambio appena siglato è storico: dà vita a un mercato integrato tra due grandi democrazie che insieme rappresentano circa 2 miliardi di persone e il 25% del Pil mondiale. Attualmente l'Ue e l'India scambiano beni e servizi per oltre 180 miliardi di euro l'anno, sostenendo 800.000 posti di lavoro nell'Unione. Col nuovo Accordo, le esportazioni europee aumenteranno notevolmente, grazie soprattutto alla forte riduzione dei dazi sancita dal primo ministro Modi e dalla presidente della Commissione Ue von der Leyen.

