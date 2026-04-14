Tecnologia e sostenibilità | Daikin protagonista alla Design Week 2026 nella Città delle Idee di Solferino 28

Alla Milano Design Week 2026, Daikin partecipa alla manifestazione presso la “Città delle Idee” di Solferino 28. La partecipazione si inserisce nel contesto di un evento dedicato al design e all’innovazione, con un focus particolare sulla tecnologia e la sostenibilità. La “Città delle Idee” è stata ideata come spazio espositivo e di confronto, dove aziende e professionisti presentano progetti e soluzioni innovative legate a questi temi.

Daikin torna alla Milano Design Week e sceglie Solferino 28, la “Città delle Idee”, progettata e ideata dallo studio MCA – Mario Cucinella Architects per il Corriere della Sera, Living e Abitare, come luogo privilegiato per raccontare la propria visione sul futuro del comfort domestico e l’importanza del processo di decarbonizzazione attraverso l’utilizzo di soluzioni efficienti, sostenibili e responsabili nel mondo della climatizzazione e del riscaldamento. Proprio per questo motivo, in un contesto che esplora nuovi modi di vivere le città in chiave sostenibile e intelligente, Daikin presenta il proprio approccio all’efficienza energetica per avvicinare sempre più persone a scelte consapevoli, intuitive e rispettose dell’ambiente.🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Tecnologia e sostenibilità: Daikin protagonista alla Design Week 2026 nella “Città delle Idee” di Solferino 28 “Scatto Filatelico” alla Milano Design Week 2026: la cartolina torna protagonista tra tecnologia, memoria e comunicazione autenticaAlla Milano Design Week 2026 torna al centro un gesto che sembrava appartenere a un altro tempo: scegliere un’immagine, scrivere un messaggio a mano,... Design Week 2026: il rumore delle città diventa un’esperienza sensorialeL’inquinamento acustico nelle metropoli diventerà il fulcro di un esperimento sensoriale presso la sede di BASE Milano durante la prossima edizione...