Durante la Milano Design Week 2026, Daikin ha partecipato come protagonista nel settore dell’abitare sostenibile, con un intervento nella “Città delle Idee” a Solferino 28. La manifestazione si svolge nel contesto di Solferino 28, un progetto ideato dallo studio di architettura MCA – Mario Cucinella Architects, e vede la partecipazione di diverse testate tra cui Corriere della Sera, Living e Abitare.

Protagonista dell’esposizione è Hybrizone, una soluzione innovativa che rappresenta un passo concreto verso la decarbonizzazione. Il sistema consente di integrare in modo intelligente climatizzatori e radiatori già esistenti, ottimizzando la produzione di calore stanza per stanza senza interventi invasivi. I risultati sono significativi: studi condotti dall’Università di Padova indicano una riduzione dei consumi energetici fino al 48,8% e un miglioramento dell’efficienza dell’immobile fino a due classi energetiche. La presenza di Hybrizone alla Design Week sottolinea un messaggio chiaro: la transizione energetica può essere concreta, accessibile e immediata.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Innovazione e decarbonizzazione: Daikin protagonista alla Milano Design Week 2026 nella “Città delle Idee” di Solferino 28

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