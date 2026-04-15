Innovazione e decarbonizzazione | Daikin protagonista alla Milano Design Week 2026 nella Città delle Idee di Solferino 28
Durante la Milano Design Week 2026, Daikin ha partecipato come protagonista nel settore dell’abitare sostenibile, con un intervento nella “Città delle Idee” a Solferino 28. La manifestazione si svolge nel contesto di Solferino 28, un progetto ideato dallo studio di architettura MCA – Mario Cucinella Architects, e vede la partecipazione di diverse testate tra cui Corriere della Sera, Living e Abitare.
Protagonista dell’esposizione è Hybrizone, una soluzione innovativa che rappresenta un passo concreto verso la decarbonizzazione. Il sistema consente di integrare in modo intelligente climatizzatori e radiatori già esistenti, ottimizzando la produzione di calore stanza per stanza senza interventi invasivi. I risultati sono significativi: studi condotti dall’Università di Padova indicano una riduzione dei consumi energetici fino al 48,8% e un miglioramento dell’efficienza dell’immobile fino a due classi energetiche. La presenza di Hybrizone alla Design Week sottolinea un messaggio chiaro: la transizione energetica può essere concreta, accessibile e immediata.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Tecnologia e sostenibilità: Daikin protagonista alla Design Week 2026 nella “Città delle Idee” di Solferino 28Daikin torna alla Milano Design Week e sceglie Solferino 28, la “Città delle Idee”, progettata e ideata dallo studio MCA – Mario Cucinella Architects...
Milano Design Week 2026: Innovazione e futuro del designMilano non è più solo la capitale della moda, ma si sta affermando come il cuore pulsante dell’innovazione globale, dove il design diventa il motore...
Temi più discussi: Innovazione e decarbonizzazione: Daikin protagonista alla Design Week 2026 nella Città delle Idee di Solferino 28; Design Week, Shimada (Daikin): tech e sostenibilità per l’abitare; Tecnologia e sostenibilità | Daikin protagonista alla Design Week 2026 nella Città delle Idee di Solferino 28.
Milano Design Week guida essenziale a quattro esperienze chiave tra materia arte e innovazione del progettoMilano Design Week 2026: materia, storia, poesia e pop contemporaneo Chi: progettisti, brand internazionali, istituzioni del design e pubblico globale ... assodigitale.it
Milano Design Week 2026: l'auto tra installazioni, contaminazioni e nuove visioniLa Milano Design Week 2026, in programma dal 20 al 26 aprile insieme al Salone del Mobile, si conferma - già in partenza - un'edizione da record con centinaia di iniziative diffuse in diversi quartier ... ansa.it
Topolino e Gallo insieme alla Milano Design Week 2026. Versione speciale della microcar Fiat all'insegna del design urbano - facebook.com facebook
Alla Milano Design Week Continental, produttore leader di pneumatici premium presenta The Sound of Premium, un’esperienza immersiva incentrata sulla percezione del suono urbano x.com