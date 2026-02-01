Tra memorie e paesaggi Cuori 3 racconta l’Italia degli anni Settanta attraverso luoghi autentici e storie intime

La terza stagione di *Cuori* torna su Rai 1 con un viaggio nell’Italia degli anni Settanta. La serie mostra luoghi autentici e storie di persone comuni, raccontando un’epoca fatta di emozioni e vicende quotidiane. A partire dal 1° febbraio, gli spettatori possono riscoprire un’Italia che ancora vive nei ricordi e nei paesaggi di quegli anni.

La terza stagione di *Cuori*, in onda su Rai 1 dal 1° febbraio, ripropone un viaggio nell’Italia degli anni Settanta attraverso location autentiche e storie profondamente umane. La serie, prodotta da Rai Fiction, Aurora TV Banijay e Rai Com con il supporto della Film Commission Torino Piemonte, si concentra su un gruppo di medici pionieri che operano all’ospedale Molinette di Torino, dove la cardiochirurgia è ancora un campo inesplorato, spesso affrontato con intuizioni più che con protocolli consolidati. Il racconto si sviluppa intorno a Delia Brunello e Alberto Ferraris, interpretati da Pilar Fogliati e Matteo Martari, che affrontano non solo le sfide della scienza medica ma anche quelle emotive e sociali di un’epoca in rapida trasformazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tra memorie e paesaggi, Cuori 3 racconta l’Italia degli anni Settanta attraverso luoghi autentici e storie intime. Approfondimenti su Cuori 3 Presentazione della mappa "Zevio - paesaggi, luoghi, storie" e visita guidata al castello Vieni a scoprire Zevio con un pomeriggio dedicato alla storia e ai paesaggi locali. "I paesaggi di Soave: tra pietra, vigne e storie antiche" Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Cuori 3 Argomenti discussi: Table Manners: i paesaggi stratificati e trasfigurati di Alice Faloretti; Le mostre Milano-Cortina 2026, lo sguardo laterale dell’arte contro i paesaggi idilliaci; Quelle inattese storie arrivate dal Giambellino; Quarta di copertina: libri, confini e paesaggi della memoria. Valle del Belìce: un itinerario tra memoria, arte e paesaggio con lo scrittore Beniamino BiondiL’iniziativa, in programma sabato 21 febbraio, offrirà ai partecipanti l’opportunità di leggere il territorio come un vero e proprio museo en plein air, guidati dallo scrittore Beniamino Biondi ... grandangoloagrigento.it L’Epifania del PaesaggioL’Epifania del Paesaggio rappresenta così un’occasione per conoscere da vicino il lavoro di un’artista capace di coniugare tradizione e contemporaneità, offrendo allo spettatore uno sguardo profondo ... tp24.it "Due cuori e due capanne", tra Memoria e pro-pal - facebook.com facebook “Due cuori e due capanne”, tra Memoria e pro-pal x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.