Tra memorie e paesaggi Cuori 3 racconta l’Italia degli anni Settanta attraverso luoghi autentici e storie intime

La terza stagione di *Cuori* torna su Rai 1 con un viaggio nell’Italia degli anni Settanta. La serie mostra luoghi autentici e storie di persone comuni, raccontando un’epoca fatta di emozioni e vicende quotidiane. A partire dal 1° febbraio, gli spettatori possono riscoprire un’Italia che ancora vive nei ricordi e nei paesaggi di quegli anni.

La terza stagione di *Cuori*, in onda su Rai 1 dal 1° febbraio, ripropone un viaggio nell’Italia degli anni Settanta attraverso location autentiche e storie profondamente umane. La serie, prodotta da Rai Fiction, Aurora TV Banijay e Rai Com con il supporto della Film Commission Torino Piemonte, si concentra su un gruppo di medici pionieri che operano all’ospedale Molinette di Torino, dove la cardiochirurgia è ancora un campo inesplorato, spesso affrontato con intuizioni più che con protocolli consolidati. Il racconto si sviluppa intorno a Delia Brunello e Alberto Ferraris, interpretati da Pilar Fogliati e Matteo Martari, che affrontano non solo le sfide della scienza medica ma anche quelle emotive e sociali di un’epoca in rapida trasformazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Cuori 3

