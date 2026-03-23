Ferragni mamma | i 5 anni di Vittoria tra social e realtà

Chiara Ferragni, la piccola Vittoria compie cinque anni: com’è il rapporto tra madre e figlia. Ci sono compleanni che non sono solo una data sul calendario, ma diventano piccoli capitoli di una storia più grande. Il quinto compleanno di Vittoria è uno di questi: un momento che sembra racchiudere in sé tutta la velocità con cui scorrono gli anni, soprattutto quando li guardi attraverso gli occhi di una madre. Leggi anche Grande Fratello VIP, in arrivo la prima squalifica? Cosa potrebbe accadere La Ferragni si è lasciata intervistare dai suoi due figli, Leone e Vittoria condivide un originale reel social che ha ammaliato i fan. Nelle ultime ore Chiara é tornata con un nuovo post Instagram per rendere pubblica una speciale dedica rivolta alla sua bambina Vittoria: “La mia bambina oggi compie 5 anni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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