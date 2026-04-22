Dai cortometraggi all’indie da cantare a squarciagola

Da ilgiorno.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un festival che propone una varietà di eventi tra cortometraggi, spettacoli di stand-up comedy, musica reggae e concerti di musica indie. La rassegna presenta opere di breve durata, performance comiche dal vivo e esibizioni musicali di diversi generi. La manifestazione si svolge in diverse location, attirando pubblico di tutte le età interessato a sperimentare diverse forme di intrattenimento. L’obiettivo è offrire un’esperienza articolata e coinvolgente per gli appassionati di arti visive e musica.

Un festival di cortometraggi che guardano al futuro, le risate della stand up comedy, la musica reggae e l’indie da cantare a squarciagola. Sono le iniziative che animeranno da qui al weekend la settimana del Tambourine di Seregno. Si comincerà oggi alle 21.30 con un nuovo appuntamento del festival “ Corto è Meglio “, con la proiezione di cortometraggi legati al tema “ Mondi Lontani “, con 4 film che varcano i confini del presente, tra frammenti di passato, futuri incerti e distopie: in apertura “ Malerba “ di Andrea Mariani e a seguire “ In spirito “ di Nicolò Folin, “ Arca “ di Lorenzo Quagliozzi e “ Nostos “ di Mauro Zingarelli. Ingresso gratuito con tessera Arci.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

dai cortometraggi all8217indie da cantare a squarciagola
© Ilgiorno.it - Dai cortometraggi all’indie da cantare a squarciagola

Chasing Floodlights | by 9000UK | Nostalgic Indie Anthem for Friday Night Sport

Video Chasing Floodlights | by 9000UK | Nostalgic Indie Anthem for Friday Night Sport

Notizie correlate

Viaggio tra pezzi da cantare a squarciagola: il rock n'roll degli Euphorica al Bbq GuysDopo una breve pausa per le festività pasquali, gli Euphorica tornano più carichi che mai per riportare tutta la potenza del rock’n’roll nel cuore di...

Leggi anche: Siete pronte a cantare a squarciagola? Quest'anno il Festival di Sanremo ha un ospite d'eccezione che ci farà fare un tuffo incredibile negli anni '90

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Dai cortometraggi all’indie da cantare a squarciagola; ACID Cannes 2026, il programma ufficiale dell’anima indie di Cannes; Intervista al maestro e re dell'animazione indie Bill Plympton, premiato con il Romics d'Oro; Eliana Manvati, dall’Italia al sogno Hollywoodiano: il corto Between Left and Right su RaiPlay.

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.