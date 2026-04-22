Dai cortometraggi all’indie da cantare a squarciagola

Un festival che propone una varietà di eventi tra cortometraggi, spettacoli di stand-up comedy, musica reggae e concerti di musica indie. La rassegna presenta opere di breve durata, performance comiche dal vivo e esibizioni musicali di diversi generi. La manifestazione si svolge in diverse location, attirando pubblico di tutte le età interessato a sperimentare diverse forme di intrattenimento. L’obiettivo è offrire un’esperienza articolata e coinvolgente per gli appassionati di arti visive e musica.

Un festival di cortometraggi che guardano al futuro, le risate della stand up comedy, la musica reggae e l’indie da cantare a squarciagola. Sono le iniziative che animeranno da qui al weekend la settimana del Tambourine di Seregno. Si comincerà oggi alle 21.30 con un nuovo appuntamento del festival “ Corto è Meglio “, con la proiezione di cortometraggi legati al tema “ Mondi Lontani “, con 4 film che varcano i confini del presente, tra frammenti di passato, futuri incerti e distopie: in apertura “ Malerba “ di Andrea Mariani e a seguire “ In spirito “ di Nicolò Folin, “ Arca “ di Lorenzo Quagliozzi e “ Nostos “ di Mauro Zingarelli. Ingresso gratuito con tessera Arci.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dai cortometraggi all’indie da cantare a squarciagola Chasing Floodlights | by 9000UK | Nostalgic Indie Anthem for Friday Night Sport Notizie correlate Viaggio tra pezzi da cantare a squarciagola: il rock n'roll degli Euphorica al Bbq GuysDopo una breve pausa per le festività pasquali, gli Euphorica tornano più carichi che mai per riportare tutta la potenza del rock’n’roll nel cuore di... Leggi anche: Siete pronte a cantare a squarciagola? Quest'anno il Festival di Sanremo ha un ospite d'eccezione che ci farà fare un tuffo incredibile negli anni '90 Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Dai cortometraggi all’indie da cantare a squarciagola; ACID Cannes 2026, il programma ufficiale dell’anima indie di Cannes; Intervista al maestro e re dell'animazione indie Bill Plympton, premiato con il Romics d'Oro; Eliana Manvati, dall’Italia al sogno Hollywoodiano: il corto Between Left and Right su RaiPlay. Nell’anno in cui tornerà a Calcinaia una nuova edizione dello SmallMovie Festival, il concorso internazionale di cortometraggi promosso dall’associazione Metrovideo, ci preme segnalare un importante appuntamento dello sesso tenore che si terrà a breve a facebook Oggi a #Ciriè: NAZRA PALESTINE SHORT FILM FESTIVAL Rassegna internazionale di cortometraggi di registe e registi pluripremiati, da e per la Palestina Sabato 18 aprile, dalle 21:00 alle 22:20 Teatro Magnetti, Via Cavour 28 Info: [email protected] @amne x.com