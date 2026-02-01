Quest'anno il Festival di Sanremo si anima ancora di più con una sorpresa speciale. Durante la settimana, l’attenzione si sposta sulla nave Costa Toscana, che torna a essere il cuore della musica italiana. Un ospite d’eccezione promette di riportare tutti indietro nel tempo, agli anni ’90, e di far cantare il pubblico a squarciagola. La festa è già cominciata.

( a skanews) — Durante la settimana musicale più attesa dell’anno, Costa Toscana torna ad essere la nave della musica. Anche quest’anno, per la quinta edizione consecutiva, Costa Crociere rinnova la partnership con il Festival di Sanremo, consolidando una collaborazione di grande successo con la manifestazione e il territorio. 883: Max Pezzali, Mauro Repetto, Hanno ucciso l’Uomo ragno, anni 90. guarda le foto La grande novità di quest’anno è la presenza a bordo di Max Pezzali per tutte le serate del Festival. L’artista, vera icona degli anni ’90, porterà a bordo il progetto Max Forever, celebrando i successi che hanno segnato diverse generazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Siete pronte a cantare a squarciagola? Quest'anno il Festival di Sanremo ha un ospite d'eccezione che ci farà fare un tuffo incredibile negli anni '90

Approfondimenti su Sanremo Festival

