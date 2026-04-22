Dai biglietti d' addio al movente | cosa è stato chiarito e cosa no sulla tragedia di Castel Maggiore

Nella tragedia avvenuta a Castel Maggiore, si sono chiariti alcuni dettagli riguardo alle ultime ore dell’uomo coinvolto, che prima di togliersi la vita ha scritto alcuni biglietti indirizzati al figlio. La presenza di questi messaggi ha alimentato l’attenzione sulla vicenda, mentre restano ancora da chiarire alcuni aspetti legati al movente e alle circostanze che hanno portato alla drammatica conclusione. La ricostruzione degli eventi prosegue con l’esame delle testimonianze e delle prove raccolte.

Prima di togliersi la vita e compiere l’ultimo atto del presunto femminicidio-suicidio in cui è morta anche Adriana Mazzanti, Mauro Zaccarini ha scritto alcuni biglietti rivolti al figlio. Poche frasi impresse su quei pezzi di carta ora sequestrati dai carabinieri, e in cui emergerebbe tutta la.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Notizie correlate

Tragedia a Castel Maggiore: coppia trovata morta in casaTragedia nel primo pomeriggio a Castel Maggiore, nel Bolognese, dove una coppia è stata trovata morta all’interno della propria abitazione in zona...

Tragedia a Castel Maggiore: l’ipotesi omicidio-suicidio scuote Torre VerdeUn tragico episodio ha scosso la tranquillità di Torre Verde, frazione del comune di Castel Maggiore, dove nella giornata di martedì 21 aprile sono...

Altri aggiornamenti

Si parla di: Adriana uccisa dal marito che poi si toglie la vita: si stavano separando.

Castel Maggiore, uccide la moglie poi si impicca: i corpi trovati dal figlio. Si stavano separandoL’uomo, che ha lasciato un biglietto, si è tolto la vita qualche ora dopo il femminicidio. Entrambi pensionati, si erano esibiti come musicisti alle feste di ... bologna.repubblica.it

Castel Maggiore, marito uccide la moglie e si impicca: «Si stavano separando». Il femminicidio nel Bolognese: a trovare i corpi è stato il figlio di luiMauro Zaccarini e Adriana Mazzanti trovati senza vita nella loro abitazione: lei, 63 anni, riversa a terra, mentre l'uomo 73enne si sarebbe impiccato dopo averla uccisa. Nella coppia di musicisti era ... corrieredibologna.corriere.it