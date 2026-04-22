Da Scampia al Paradiso racconta come, da bambini, basta una palla, una squadra e un pezzo di terra per vivere momenti di spensieratezza e sogno. Il calcio rappresenta un elemento di condivisione e identità per quei ragazzi che crescono in un quartiere difficile. La passione per il gioco si trasmette di generazione in generazione, diventando un punto di riferimento e un modo per immaginare un futuro diverso.

Quando si è ragazzini basta una palla per sentirsi invincibili, una squadra per sentirsi uniti e un lembo di terreno per sognare l’impossibile: si chiama calcio. Football o palla da piede è il gioco più diffuso oggi nel mondo. Si chiama soccer nei Paesi di lingua inglese, fútbol nell’America Latina, fußball nei Paesi di lingua tedesca e a parere di milioni di persone sparse in tutto il globo e che lo praticano tuttora o lo vedono praticare, è di gran lunga il più bello di tutti i giochi: perché il calcio è l’arte di comprimere la storia universale in 90 minuti, il calcio è l’ultima rappresentazione sacra del nostro tempo.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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