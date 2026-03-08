La crisi nel cosiddetto 'Sistema Golfo' ha portato a un rapido cambiamento: i Paesi un tempo considerati intoccabili sono ora sotto attacco con droni e missili. Dopo quindici anni di investimenti e crescita economica, le regioni si trovano a fronteggiare una guerra che mette a rischio tutto ciò che è stato costruito nel tempo. La situazione si sta evolvendo rapidamente, lasciando incertezza sul futuro.

Quindici anni di lavoro, investimenti e miliardi di dollari spesi che potrebbero essere cancellati in queste settimane di guerra. C’è un’altra vittima del conflitto fra Iran da una parte e Usa e Israele dall’altra, anche se, dal punto di vista umanitario, non è certo la più importante: il ‘Sistema Golfo’. Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita, Oman. Paesi ricchi, ricchissimi, che hanno operato un drastico cambio della loro immagine, anche se, all’atto pratico per i diritti umani non è cambiato nulla. Hanno abbandonato quella di territori dediti solo all’estrazione di petrolio, diventando hub globali del lusso, della finanza e del turismo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La crisi 'Sistema Golfo’, da paradiso del lusso a paradiso perduto: i Paesi (ex) intoccabili colpiti al cuore da droni e missili

Quanti missili e droni ha ancora l’Iran quali armi può dare l’Italia ai paesi del GolfoNelle ultime ore la frequenza di lanci di missili balistici e gli attacchi con droni dall’Iran è in ribasso.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 2 al 6 marzo 2026: Concetta finisce sulla copertina di Paradiso MarketCosa attende i tantissimi fans della soap italiana Il Paradiso delle Signore negli episodi in onda su Rai Uno dal 2 al 6 marzo? Al centro delle trame...

Aggiornamenti e notizie su Sistema Golfo.

Temi più discussi: Crisi Iran: l’Italia verso un decreto aiuti, l’ipotesi di sistemi anti droni e Samp/T al Golfo; Crisi nel Golfo Persico, Streparava: Instabilità che pesa anche sul sistema produttivo - Radio Bruno; Crisi nel Golfo Persico, Streparava: Nuovo dramma umano ed ennesimo elemento di instabilità per il sistema produttivo; Crisi nel Golfo, l’allarme di Confindustria Lombardia: a rischio 6 miliardi di export e filiere chiave da 2,2 miliardi nei macchinari.

Perché la crisi del Golfo scuote gas, petrolio e mercati globaliLa crisi energetica innescata dal conflitto nel Golfo Persico supera una esclusiva dinamica geopolitica: nelle ultime ore sta assumendo i contorni di uno shock quantitativo misurabile sui mercati di g ... startmag.it

Guerra nel Golfo, i nuovi profitti dell’energia globaleLa crisi potrebbe generare quasi $170 miliardi di extra-profitti per il GNL USA. Il rischio di un blocco prolungato dello stretto di Hormuz scuote i mercati. qualenergia.it

Lella Golfo: “Se abolissimo le quote rosa nei cda, il sistema farebbe subito un passo indietro” (di C. Venuto) x.com

RaiAccessibilità. . Il presidente iraniano si scusa con i paesi del Golfo colpiti dai raid. Il regime annuncia che lo stretto di Hormuz è aperto alle navi tutti i paesi, ad eccezione di quelle statunitensi e israeliane Trump annuncia la distruzione del sistema comunica - facebook.com facebook