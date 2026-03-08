La crisi del ' Sistema Golfo’ da paradiso del lusso a paradiso perduto | i Paesi ex intoccabili colpiti al cuore da droni e missili

La regione del Golfo, nota per il suo lusso e la ricchezza, sta attraversando una crisi che mette a rischio decenni di sviluppo. Dopo quindici anni di investimenti e progetti ambiziosi, i Paesi considerati un tempo intoccabili si trovano ora sotto attacco con droni e missili. Le conseguenze di questa escalation potrebbero cancellare anni di crescita economica e di stabilità.

Quindici anni di lavoro, investimenti e miliardi di dollari spesi che potrebbero essere cancellati in queste settimane di guerra. C'è un'altra vittima del conflitto fra Iran da una parte e Usa e Israele dall'altra, anche se, dal punto di vista umanitario, non è certo la più importante: il 'Sistema Golfo'. Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita, Oman. Paesi ricchi, ricchissimi, che hanno operato un drastico cambio della loro immagine, anche se, all'atto pratico per i diritti umani non è cambiato nulla. Hanno abbandonato quella di territori dediti solo all'estrazione di petrolio, diventando hub globali del lusso, della finanza e del turismo.

La crisi 'Sistema Golfo’, da paradiso del lusso a paradiso perduto: i Paesi (ex) intoccabili colpiti al cuore da droni e missiliQuindici anni di lavoro, investimenti e miliardi di dollari spesi che potrebbero essere cancellati in queste settimane di guerra.

Quanti missili e droni ha ancora l’Iran quali armi può dare l’Italia ai paesi del GolfoNelle ultime ore la frequenza di lanci di missili balistici e gli attacchi con droni dall’Iran è in ribasso.

