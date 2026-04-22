Il 22 aprile segna l’anniversario dell’attacco di Pahalgam, un evento che ha attirato attenzione in tutto il mondo. In questo giorno, si ricordano le conseguenze di un episodio avvenuto nel corso dell’ultimo anno, mentre il panorama internazionale è cambiato rispetto a dodici mesi fa. La data è stata occasione per molte analisi e osservazioni sul ruolo del Pakistan in relazione a quanto accaduto.

Il 22 aprile, mentre ricorre l’anniversario dell’attacco di Pahalgam, il mondo appare molto diverso da quello di un anno fa. Il massacro di 26 civili indù in Kashmir, compiuto dal Resistance Front, emanazione di Lashkar e Toiba, gruppo jihadista con base in Pakistan, non è rimasto una tragedia locale. A distanza di dodici mesi, Islamabad tenta di riscrivere il proprio ruolo. Non più attore del conflitto, ma presunto mediatore di pace in un teatro completamente diverso. Il Pakistan si è proposto come perno nei tentativi di dialogo tra Iran, Stati Uniti e, indirettamente, Israele, ospitando colloqui, facilitando contatti e costruendo un’immagine di rilevanza diplomatica, pur avendo a lungo qualificato il terrorismo islamista contro Israele come «resistenza».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Da Pahalgam a Teheran: il ruolo del Pakistan

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