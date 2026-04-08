La mediazione del Pakistan si è rivelata determinante nel raggiungimento di una tregua, attirando l’attenzione di molti osservatori. Tuttavia, il ruolo della Cina viene osservato con attenzione, con alcuni analisti che puntano i riflettori sulla sua influenza nella regione. Entrambi i Paesi sono coinvolti in dinamiche diplomatiche che influenzano gli sviluppi recenti, senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici sulle trattative.

Decisiva per la tregua la mediazione del Pakistan. Numerosi osservatori e analisti guardano però ancora più a est, al ruolo giocato dalla Cina. Servizio di Antonella Mitola TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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“Il baricentro del mondo è cambiato”. Il gioco di Cina e Pakistan tra Iran, Usa e crisi globaleLa crisi in Medio Oriente non si gioca solo sul piano militare, ma sempre più su quello diplomatico.

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Diplomazia silenziosa, il ruolo del Pakistan e Cina

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