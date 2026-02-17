Un operaio di 48 anni ha perso la vita sulla Montelabbatese dopo essere stato investito da un’auto alle prime luci dell’alba. L’uomo stava andando al lavoro in bicicletta alle 5.30, quando è stato colpito da un veicolo che transitava lungo la strada. La macchina ha travolto il ciclista, lasciando la scena senza fermarsi. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per il 48enne non c’era più niente da fare. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di ricostruire la dinamica dell’incidente.

PESARO L’arrivo delle prime luci del mattino era ancora lontano, ma il turno di lavoro di un operaio 48enne sarebbe iniziato a breve e quindi, nel freddo del mattino che precede l’alba, è salito sulla sua bicicletta sulla strada Montelabbatese per raggiungere la fabbrica in cui lavorava. Nel mezzo del buio però, all’improvviso, all’altezza della rotatoria delle Matite, nel territorio di Montelabbate, un'Audi che proveniva dall'entroterra e diretta verso Pesaro lo ha investito, uccidendolo sul colpo. La paura Nell’oscurità, l’automobilista, un uomo di 50 anni residente nell’entroterra, non si è accorto del ciclista che stava pedalando lungo la Strada delle Regioni e lo ha tamponato, scaraventandolo a terra senza lasciargli scampo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Operaio muore investito, choc sulla Montelabbatese. Andava al lavoro in bicicletta alle 5.30 quando un?auto lo ha travolto

