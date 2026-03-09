Strade scolastiche | da Ostia e Casal Palocco la mappa delle vie che diventano off limits alle auto

A Ostia, via Segurana è stata la prima strada scolastica a diventare zona off limits per le auto, seguita da via Pirgotela a Casal Palocco. Il municipio X ha annunciato l’intenzione di realizzare almeno altre quattro vie simili nel proprio territorio, con l’obiettivo di limitare il traffico nelle aree vicino alle scuole. La mappa delle strade scolastiche si amplia con questi interventi.

Oltre alle strade scolastiche avviati interventi per mettere in sicurezza gli accessi, con marciapiedi più larghi e attraversamenti rialzati Via Segurana, a Ostia, è stata la prima, via Pirgotela, a Casal Palocco, la prossima. Tre la due strade scolastiche, ce ne sono almeno altre quattro che il municipio X intende realizzare nel proprio territorio. Una zona scolastica la vogliamo fare in via Mar Rosso 68, dov’è presente il plesso Vivaldi. Un’altra in via Capo dell’Argentiera, 80 dove si trova la succursale della stessa scuola” ha spiegato Leonardo Di Matteo, presidente della commissione mobilità e lavori pubblici del municipio X. “Inoltre... 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Le strade monzesi trasformate in discarica: la mappa delle vie dove vengono abbandonati i rifiutiLa rende nota il Comune di Monza che dall'inizio dell'anno ha intensificato l'attività di controllo, pizzicando (e sanzionando) 47 trasgressori Sono...

Leggi anche: Spaccio di droga, giro di vite in tutta Roma: da San Basilio a Casal Palocco, 15 arresti