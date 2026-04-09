Un poeta cinese ha pubblicato in italiano una raccolta di poesie che attraversano il continente eurasiatico, portando sulla carta le immagini e le sensazioni di un viaggio tra Oriente e Occidente. Il volume traduce in versi le vaste distese e le diversità culturali di un territorio che si estende tra due grandi continenti, offrendo ai lettori italiani un'occasione di esplorazione attraverso le parole.

Il poeta cinese Cao Shui porta la vastità del continente eurasiatico tra le pagine di una raccolta poetica ora disponibile in lingua italiana, trasformando concetti geografici in visioni liriche. L’opera, che esplora l’unione tra culture distanti attraverso il filtro dell’amore metafisico, è stata pubblicata da Alessandro Prevosto Editore all’interno della collana L’oceano e la luna. L’essenza del viaggio letterario di Cao Shui affonda le radici in un’esperienza vissuta sul campo: nel 2008, l’autore ha deciso di abbandonare la carriera giornalistica per immergersi nelle realtà del Tibet e dello Xinjiang. Quel contatto diretto con il cuore pulsante dell’Eurasia si è poi tradotto in versi, dando vita a una visione dove Oriente e Occidente non sono entità separate, ma parti di un unico insieme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’Eurasia all’anima: il viaggio poetico che unisce Oriente e Occidente

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