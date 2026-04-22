Un’indagine ha portato alla luce l’attività di una squadra chiamata Fiore, che avrebbe utilizzato codici segreti e pratiche di ricatto per esercitare pressione su imprenditori e politici italiani. Secondo le fonti investigative, il gruppo mirava a influenzare decisioni e settori strategici attraverso minacce e azioni intimidatorie. Le autorità stanno attualmente analizzando i dettagli delle operazioni e le eventuali connessioni con altre reti criminali.

Per chi indaga, l’obiettivo della Squadra Fiore era soprattutto uno: influenzare settori della politica e dell’imprenditoria tramite ricatti per trarne profitto. La tesi è che per riuscirci gli 11 indagati, tra cui compare il nome dell’ex vicedirettore del Dis, i servizi segreti interni italiani, Giuseppe Del Deo, elaboravano dossier illeciti su committenti. In quei dossier ci finivano video e audio di conversazioni e incontri privati destinati ad essere successivamente diffusi. Informazioni abusivamente raccolte che erano nascoste sotto forma di notizie giornalistiche. (ANSA FOTO) – Notizie.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Da “Naufrago” a “Corazziere”: i codici segreti della Squadra Fiore che teneva sotto scacco imprenditori e politici italiani

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