A Roma, le autorità stanno effettuando perquisizioni del Ros su un gruppo chiamato

Una centrale di spionaggio e dossieraggio a Roma. Sono in corso le perquisizioni del Ros, disposte dalla Procura di Roma, sulla cosiddetta "squadra Fiore", collegata alla milanese Equalize. Il procuratore aggiunto Stefano Pesci e le pm Vittoria Bonfanti e Alessia Natale procedono per accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy e esercizio abusivo della professione. Ma c'è anche un altro filone di indagine, che riguarda gli appalti, in cui si procede per truffa e peculato nei confronti di ex componenti della nostra intelligence. Dossieraggio, in corso perquisizioni Le verifiche riguardano gli appalti...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Spionaggio e dossier, perquisizioni a Roma: inchiesta su gruppo clandestino «Squadra Fiore» e ex membri dei Servizi e imprenditori

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