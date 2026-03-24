Un uomo è stato fermato nel quartiere Esquilino dopo aver disturbato i residenti e danneggiato le auto parcheggiate. L’uomo, spesso ubriaco e molesto, si rifugiava nelle vetture, che usava come sistemazioni temporanee durante la notte, creando una situazione di disagio nel quartiere. La polizia ha intervenuto per mettere fine alla sua condotta.

Un vero e proprio incubo per gli abitanti dell'Esquilino. Molesto e spesso ubriaco, non solo infastidiva e minacciava i residenti ma danneggiava le loro auto utilizzate poi come 'casa' dove trascorrere la notte. Sono stati gli agenti del Gssu della polizia di Roma Capitale, a intervenire nella giornata di ieri - lunedì 23 marzo - nel rione del Centro di Roma, per fermare un cittadino marocchino di 34 anni, in evidente stato di ebbrezza, che infastidiva i passanti creando disagio e preoccupazione tra i residenti. L’uomo, già conosciuto nel quartiere per episodi analoghi, era solito danneggiare veicoli in sosta nel tentativo di introdurvisi per trascorrere la notte. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Esquilino, dormiva nelle auto che danneggiava: fermato l'uomo che teneva sotto scacco il quartiere

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