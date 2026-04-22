Da Hormuz agli unmanned Cosa serve alla Marina secondo Berutti Bergotto

Oggi si è svolta l'audizione dell’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, capo di Stato maggiore della Marina militare, presso la Commissione Difesa della Camera dei Deputati. Durante l'incontro, sono stati discussi gli aspetti principali delle attività e delle strategie della Marina, con un focus particolare sui progetti riguardanti le operazioni nello stretto di Hormuz e l’impiego di veicoli senza equipaggio. La discussione ha coinvolto vari aspetti delle attuali capacità militari e delle future esigenze operative.

L’audizione del capo di Stato maggiore della Marina ha messo a fuoco priorità e criticità dello strumento navale italiano. Dalle tensioni nello Stretto di Hormuz alla corsa all’integrazione dei droni, quella che emerge è una forza armata alle prese con una trasformazione operativa profonda. Pesano però il sottofinanziamento dell’addestramento e la carenza strutturale di personale L’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, capo di Stato maggiore della Marina militare, è stato audito oggi dalla Commissione Difesa della Camera dei Deputati per illustrare le linee generali del suo incarico. Dalle mine nello Stretto di Hormuz ai droni da integrare in flotta, dal problema del personale agli arsenali da rilanciare, ecco tutti i dossier più critici per la Marina.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Da Hormuz agli unmanned. Cosa serve alla Marina secondo Berutti Bergotto Notizie correlate Verso la riforma della Difesa. Berutti Bergotto definisce le priorità della MarinaLa Difesa italiana si appresta a varare la riforma più importante degli ultimi decenni per far fronte ai profondi mutamenti geopolitici e operativi... Il Capo di Stato maggiore della Marina Bergotto avverte: «La difesa di Hormuz non è a rischio zero»L’Italia con Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone ha denunciato gli attacchi contro navi commerciali nel Golfo Persico e la...