Il Capo di Stato maggiore della Marina ha dichiarato che la difesa di Hormuz non è priva di rischi. Ha parlato delle linee programmatiche del suo mandato durante un intervento davanti a una commissione. La sua dichiarazione si concentra sulla sicurezza della regione e sulla complessità delle operazioni militari in quella zona. Nessun dettaglio su eventuali misure specifiche o decisioni future è stato fornito.

L’Italia con Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone ha denunciato gli attacchi contro navi commerciali nel Golfo Persico e la chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz da parte dell’Iran. I sei governi si sono detti disponibili a contribuire agli sforzi per garantire il passaggio sicuro in quell’area. «Nessuna missione di guerra - ha chiarito il ministro della Difesa Guido Crosetto -. Nessun ingresso ad Hormuz senza una tregua e senza un’iniziativa multilaterale estesa. Siamo consapevoli però dell’importanza per tutti di lavorare per la riapertura in sicurezza di Hormuz e riteniamo che sia giusto ed opportuno che siano le Nazioni Unite ad offrire la cornice giuridica per un’iniziativa pacifica e multilaterale per raggiungere questo obiettivo». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Il Capo di Stato maggiore della Marina Bergotto avverte: «La difesa di Hormuz non è a rischio zero»

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