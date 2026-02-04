Verso la riforma della Difesa Berutti Bergotto definisce le priorità della Marina

La Marina italiana si prepara a cambiare volto. Il sottosegretario Berutti Bergotto ha indicato le priorità per questa trasformazione, che punta a rendere le forze armate più efficienti di fronte alle nuove sfide internazionali. La riforma, attesa da tempo, mira a rinnovare le strutture e le capacità operative della Marina, tra investimenti e modernizzazione.

La Difesa italiana si appresta a varare la riforma più importante degli ultimi decenni per far fronte ai profondi mutamenti geopolitici e operativi odierni. Mentre del testo della riforma – che il ministro Crosetto intende far presentare alle Camere direttamente dalle Forze armate – non è ancora disponibile alcuna anticipazione, il capo di Stato maggiore della Marina militare, l’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, intervenendo alla Paris Naval Conference 2026, ha delineato le principali priorità delle forze navali nazionali. Il fianco Sud e un Mediterraneo più affollato. “Il fianco Sud dell’Alleanza, come sapete, non è un’area particolarmente stabile”, ha affermato Berutti Bergotto, sottolineando come nell’area stiano emergendo nuovi attori mentre altri, già noti, stanno tornando sulla scena. 🔗 Leggi su Formiche.net

Il 2026 potrebbe segnare un momento di cambiamento per la Difesa italiana, con possibili riforme e aggiornamenti nelle priorità delle Forze armate.

Oggi a Montecitorio ho ricevuto il nuovo Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto. Un confronto diretto e concreto sul programma del suo mandato e sulle necessità più urgenti della Marina Militare, in un - facebook.com facebook