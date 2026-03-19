Nespresso ha annunciato Dua Lipa come nuova ambassador globale, segnando un passo importante nella sua strategia di comunicazione. La cantante britannica sarà protagonista di nuovi spot pubblicitari, mentre George Clooney, già volto storico del brand, ha recentemente partecipato a un cameo negli ultimi annunci. La collaborazione tra la cantante e il marchio si inserisce in una serie di campagne che vedono anche altri testimonial coinvolti.

Nespresso inaugura una nuova fase della propria comunicazione scegliendo Dua Lipa come global ambassador. Dietro la mossa non c’è solo una scelta pop, ma una strategia precisa: oggi la Gen Z influenza quasi due terzi delle decisioni di consumo nel settore del caffè. E il brand è pronto a ripensare linguaggio, prodotti e immagine per restare rilevante. Una nuova ambassador per un target più giovane. Dopo vent’anni di campagne costruite attorno a George Clooney, Nespresso cambia registro: da un immaginario legato al lusso europeo a uno più contemporaneo, globale e culturalmente fluido. La cantante sarà il volto della nuova campagna globale “ Vertuo World ”, che partirà il 14 aprile con un investimento multimilionario che il brand definisce il più importante della sua storia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dua Lipa nuova ‘ambasciatrice’ di Nespresso: l’ultimo cameo di George Clooney negli spot e la staffetta dei testimonial

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