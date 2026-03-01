LIVE Sci alpino superG Soldeu 2026 in DIRETTA | Goggia da sogno!! L’azzurra è in testa e guadagna tanti punti su Robinson

In diretta da Soldeu, la gara di superG femminile di sci alpino vede l’atleta italiana in testa, con un vantaggio significativo su Robinson. La competizione è ancora in corso e i risultati aggiornati vengono trasmessi in tempo reale. La gara maschile di superG inizierà alle 11, con gli appassionati che possono seguire gli aggiornamenti sulla piattaforma dedicata.

11.21 Emily Schoepf chiude trentunesima a 4.33. Già partita Sara Allemand. 11.19 Partita Julia Scheib. Da questo momento in poi l'intervallo alla partenza sarà di 1 minuto e 15 secondi 1. Sofia Goggia (ITA) 1:25.95 2. Emma Aicher (GER) 1:26.19 (+0.24) 3. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 1:26.26 (+0.31) 4. Corinne Suter (SUI) 1:26.55 (+0.60)5. Laura Pirovano (ITA) 1:26.72 (+0.77) 6. Ester Ledecka (CZE) 1:26.73 (+0.78) 7. Alice Robinson (NZL) 1:26.89 (+0.94)8. Federica Brignone (ITA) 1:26.94 (+0.99) 9. Nina Ortlieb (AUT) 1:27.38 (+1.43) 10. Romane Miradoli (FRA) 1:27.38 (+1.43) 11. Mary Bocock (USA) 1:27.77 (+1.82) 12. Keely Cashman (USA) 1:27.80 (+1.85) 13.

