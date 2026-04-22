Da Extreme Environments agli interni della Casa Bianca

Un’installazione immersiva mette in dialogo ambienti estremi con gli spazi interni della Casa Bianca. Il progetto, realizzato da un gruppo di ricercatori, invita i visitatori a osservare come le soluzioni adottate in contesti ostili possano influenzare l’interior design e la funzionalità degli ambienti più protetti. La mostra si propone di analizzare le connessioni tra le condizioni estreme e gli spazi di rappresentanza, offrendo uno sguardo diretto sui processi di adattamento e innovazione.

Un’installazione immersiva e di ricerca invita a "riflettere su come il progetto possa reagire, adattarsi e generare nuove visioni in contesti estremi: dalle città verticali ai luoghi remoti, dalle temperature proibitive alle situazioni di forte fragilità sociale, per esplorare limiti e nuove possibilità". Nasce così, dall’universo Naba, Nuova Accademia di Belle Arti, “Extreme Environments”, realizzata in collaborazione con il Consorzio Nazionale per il Riciclo degli Imballaggi in Alluminio. A ospitare l’installazione fino a domenica, in occasione della Design Week, sarà Palazzo Litta. Il progetto nasce da un percorso di ricerca che ha coinvolto gli studenti dell’Area Design per le installazioni in alluminio e quelli del biennio specialistico in Creative Media Production per lo sviluppo dei contenuti audiovisivi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da “Extreme Environments“ agli interni della Casa Bianca Best Garage Floor Options: Epoxy Coating, Interlocking Tiles, & Mats Compared Notizie correlate NABA alla Design Week con “Extreme Environments” e numerose iniziative a MilanoMILANO (ITALPRESS) – NABA, Nuova Accademia di Belle Arti è alla Milano Design Week 2026 con “Extreme Environments”, un'installazione immersiva... Leggi anche: Design, alluminio e creatività contemporanea: Cial alla Milano design week con 'Extreme environments' Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Da Extreme Environments agli interni della Casa Bianca; Milano Design Week 2026, Cial porta l’alluminio in mostra a Palazzo Litta; Design, Pannello Ecologico di Gruppo Saviola protagonista evento più atteso a livello internazionale per legno - arredo; Taggia, inaugurato il primo Urban Garden di ARTE Imperia. Grazia Ricca: Progetto che vogliamo estendere anche ad altre realtà. Da Extreme Environments agli interni della Casa BiancaUn’installazione immersiva e di ricerca invita a riflettere su come il progetto possa reagire, adattarsi e generare nuove visioni ... ilgiorno.it CIAL presenta l’installazione Extreme EnvironmentsAlla Milano Design Week, CIAL presenta l'installazione Extreme Environments, nell'ambito di MoscaPartners Variations 2026. rivistanatura.com Milano Design Week 2026: CIAL e Naba presentano ‘Extreme Environments’ x.com #Attualità #VideoAdnkronos Milano Design Week 2026: CIAL e Naba presentano ‘Extreme Environments’: #ILMONITO Alla Milano Design Week 2026 l’alluminio diventa il cuore della creatività e il simbolo della circolarità grazie all’installazione ‘Extreme Envir - facebook.com facebook