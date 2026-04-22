Da Extreme Environments agli interni della Casa Bianca

Da ilgiorno.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’installazione immersiva mette in dialogo ambienti estremi con gli spazi interni della Casa Bianca. Il progetto, realizzato da un gruppo di ricercatori, invita i visitatori a osservare come le soluzioni adottate in contesti ostili possano influenzare l’interior design e la funzionalità degli ambienti più protetti. La mostra si propone di analizzare le connessioni tra le condizioni estreme e gli spazi di rappresentanza, offrendo uno sguardo diretto sui processi di adattamento e innovazione.

Un’installazione immersiva e di ricerca invita a "riflettere su come il progetto possa reagire, adattarsi e generare nuove visioni in contesti estremi: dalle città verticali ai luoghi remoti, dalle temperature proibitive alle situazioni di forte fragilità sociale, per esplorare limiti e nuove possibilità". Nasce così, dall’universo Naba, Nuova Accademia di Belle Arti, “Extreme Environments”, realizzata in collaborazione con il Consorzio Nazionale per il Riciclo degli Imballaggi in Alluminio. A ospitare l’installazione fino a domenica, in occasione della Design Week, sarà Palazzo Litta. Il progetto nasce da un percorso di ricerca che ha coinvolto gli studenti dell’Area Design per le installazioni in alluminio e quelli del biennio specialistico in Creative Media Production per lo sviluppo dei contenuti audiovisivi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Da “Extreme Environments“ agli interni della Casa Bianca

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